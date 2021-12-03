Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

DG Sivasspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı A.Alanyaspor ile ligde 9. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 31 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:



20172018 Sezonu

AlanyasporSivasspor: 11

SivassporAlanyaspor: 22



20182019 Sezonu

SivassporAlanyaspor: 10

AlanyasporSivasspor: 20



20192020 Sezonu

AlanyasporSivasspor: 11

SivassporAlanyaspor: 10



20202021 Sezonu

SivassporAlanyaspor: 02

AlanyasporSivasspor: 31

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