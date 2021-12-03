Sivasspor’da zorlu Alanya maçı öncesi 6 sakat!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 6 sakatlığı bulunan isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.