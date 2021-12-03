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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Alanya kafilesi belli oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlıların Alanya maçı kafilesi açıklandı. Kafile listesinde sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix yer almadı.

Sivasspor’un Alanya kafilesi şu şekilde:

Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuıke, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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