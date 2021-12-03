Engelli kız çocuğunun polis olma hayali gerçek oldu

Sivas’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 17 yaşındaki otizmli Feyza Özden’nin en büyük hayali gerçekleştirildi, genç kız polis üniforması giyerek emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “20 Hayal Gerçek Oluyor” projesi kapsamında Sivas’ta yaşayan engelli Feyza Özden, temsili trafik polisi oldu. Mevlana kavşağında İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile birlikte emniyet kemeri kontrol uygulamasına katılarak araçları durdurdu.

Trafik polisi olup en büyük hayalini gerçekleştiren Özden sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Valilik makam aracını da durduran Özden, Sivas Valisi Salih Ayhan’a emniyet kemeri takma konusunda bilgiler verdi.

Emniyet kemeri kontrol uygulaması sonunda Özden, trafik polisi aracıyla fotoğraf çektirdi.

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