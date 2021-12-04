Alanyaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı A Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Alanyaspor’a konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a, AVAR olarak Esat Sancaktar eşlik edecek.

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