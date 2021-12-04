Sivas Belediyespor, Afyon maçı hazırlıklarını tamamladı

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Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Afyonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Yeşilbeyazlı ekip antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivas Belediyespor ile Afyonspor yarın saat 13.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.



Sivas Belediye'de 2 eksik bulunuyor

Diğer yandan Sivas Belediyespor’da, Timur Kosovalı sarı kart cezalısı nedeniyle, Gökhan Çetinus ise sakatlığı nedeniyle Afyon maçında forma giyemeyecek.

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