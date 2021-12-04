Sivasspor’dan üst üste 2. galibiyet

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Spor Toto Süper Lig’de geçen haftayı kayıpsız geçen DG Sivasspor, 15. haftada Alanyaspor’u da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 15. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 10 mağlup etti. Maçın ilk devresi 00 tamamlandı ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, müsabakayı 10 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 53’te Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ikinci kez üst üste 2. galibiyetini almayı başardı.

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