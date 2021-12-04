Kavşakta kaza: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gemerek ilçe girişinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralardı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasKayseri karayolu Sivas’ın Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 38 AAC 892 plakalı Toyota marka otomobil ile kavşaktan çıkan E.U. yönetimindeki 41 E 7226 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sünücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.