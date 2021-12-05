TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Afyonspor: 4

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Afyonspor’a 43 mağlup oldu.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Muhammed Yıldız xx, Barış Çiçeksoyu xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xxx (Mustafa Aydın dk. 82 ?), Alpay Koçaklı xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 85 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Sinan Özkara xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xxx (Halil İbrahim Mızrap dk. 73 x), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xxx, Hakan Can Çimen xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx (Mustafa Erkasap dk. 90 ?), Feyyaz Belen xx (Emre Dayan dk. 46 x), Melik Derin xx (Cihan Özkara dk. 78 ?), Doğukan Emeksiz xx, Nazmi Candoğan xxx, Erhan Şentürk xx, Fatih Aktay xxx (İlke Tankul dk. 79 ?), Mithat Pala xx, Yakup Yiğit xx, Celal Hanalp xx

Goller: Yasin Elmas (dk. 11), Abdullah Topkara (dk. 18), Ozan Kılıçoğlu (dk. 42) (Sivas Belediyespor), Fatih Aktay (dk. 54, 63 ve 68) (Afyonspor)

Kırmızı kartlar: Ozan Kılıçoğlu (dk. 90+7) (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit (dk. 90+7) (Afyonspor)

Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Uğur Bulut, Sinan Özkara (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit, Doğukan Emeksiz (Afyonspor)

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