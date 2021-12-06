Sivas’ta okullar yüzmede yarıştı

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Sivas’ta düzenlenen “Okullar Arası Gençler Yüzme” yarışları sona erdi. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta okullar arası gençler yüzme yarışları yapıldı.

4 Eylül Spor Kompleksi içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara yaklaşık 50 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 50 metre sırt, 100 metre sırt, 200 metre sırt kategorilerinde mücadele ettiler.

Renkli görüntülerin ortaya çıktı yarışlar sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye girenlere madalya takdim etti.

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