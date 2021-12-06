Sivasspor, Alanya’da ilk kez güldü

Spor Toto Süper Lig’de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor’u 10 yenerek turuncuyeşilli ekibe karşı Alanya’da ilk kez kazandı.
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Kerem Atakan Kesgin’in ayağından bulduğu golle rakibini 10 mağlup eden Yiğidolar, Alanya'da ilk defa galibiyetle tanışmış oldu.
İki takım arasında ligde geride kalan 8 maçta Sivasspor, 2 kez sahasında rakibini yenerken, Alanya temsilcisi de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.
Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya’da oynanan maçlar ise şu şekilde:
20172018 sezonu
Alanyaspor Sivasspor: 11
20182019 sezonu
Alanyaspor Sivasspor: 20
20192020 sezonu
Alanyaspor Sivasspor: 11
20202021 sezonu
Alanyaspor Sivasspor: 31
20212022 sezonu
Alanyaspor Sivasspor: 01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.