Suşehri’nde engelliler ve gönüllüler günü etkinliği düzenlendi Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından 700 Fikir 700 Proje kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ‘’ Engelsiz Sanat Ve Spor Merkezi ’’ projesi gerçekleştirildi. Proje özel çocukların toplumsal yaşama erişimlerinin arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütüldü.3 Aralık Dünya Engelliler ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısı ile proje kapsamında eğitim alan öğrencilerin aileleri ve Suşehri Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin katıldığı spor sanat faaliyetlerini içeren birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Çalışmalar devam edecek

Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel özel çocuklar için yapılan bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata uyumu ve kişisel becerilerinin arttırılması yönünde katkı sağladığını ifade etti.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise gençlik merkezi ailesi olarak özel çocukların herhangi bir aralıkta değil her zaman yanında olduklarını ve bu tür çalışmaların devam devam edeceğinin ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.