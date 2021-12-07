Alanyaspor maçının adamı Kerem!

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DG Sivasspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabında yapılan ankette, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın adamı olarak genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin seçildi.

Sivasspor Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 10 mağlup etti. Maçın ardından kırmızıbeyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından anket düzenledi. Alanyaspor maçının en iyi oyuncusu olarak 4 aday gösterildi. Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Ali Şaşal Vural ve Caner Osmanpaşa adaylar arasında yer alan isimlerdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kesgin, ankette oyların yüzde 48,9’unu alarak maçın adamı seçildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Alanyaspor maçının ardından resmi Twitter hesabımızdan paylaşılan ankette, taraftarlarımızın kullandığı oyların yüzde 48,9’unu alan Kerem Atakan Kesgin maçın oyuncusu seçildi” denildi.

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