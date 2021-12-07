(Düzeltme) Henüz adı bile konulamadı, uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

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Kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebeğin henüz adı bile konulamadı, uçak ambulansla İtanbul'a sevk edildi.

Sivas’ta Numune Hastanesinde Alender ve Halime Maçın çiftinin bebekleri kalp yetmezliği rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Aynı zamanda hiper tansiyonu bulunan beş günlük bebeğin tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. Henüz ismi dahi konulamayan bebek bugün kara ambulansı ile Nuri Demirağ Hava Limanı’na götürüldü. Buradan Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulansla İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi.

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