Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 1 hafta önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

Kentteki Numune Hastanesi'nde 1 hafta önce dünyaya gelen, Alender- Halime Macin çiftinin bebeklerine, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon teşhisi koyuldu. Hastanede tedavisi süren ve henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul'da tedavi edilmesine karar verildi. 1 haftalık bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na bebek için bugün ambulans uçak indi. Hastaneden alınarak havalimanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Bebeğin tedaisine, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-07 11:40:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.