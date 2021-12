Sosyal medya saldırılarına 'e-Devlet' önerisi

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti



Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA) SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, kişisel sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesiyle oluşan mağduriyetlere karşı e-Devlet şifresi üzerinden kişiye özel hesap açılması önerisinde bulundu. Prof. Dr. Dilci "Aynı şifre ve kodlar üzerinden telefonla doğrulama kodları sağlanmalıdır. Çözümlenmesi zor şifreler kullanılmalıdır. Bu önlemler bağlayıcı, kontrollü ve güvenilir sosyal medya için gerekli" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya saldırıları ve kişiye özel açılan kullanıcı hesaplarının klonlanması ile ilgili konuştu.

Sosyal medya kullanımı ile ilgili birçok zafiyetin meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Dilci "Burada daha çok kullanıcıların ortaya koymuş olduğu açıklık ve zafiyetler geliyor. Bunların en başında ise şifre kullanımı var. Bu zaman içerisinde bir şiddete de dönüşüyor. Sosyal medya suikastlarının önlenmesi için açık adres uygulamaları, T.C. kimlik ve hatta e-Devlet üzerinden bir takım şifre ve kodlarla giriş yapılması güvenlik açısından önemlidir" dedi.

'HERKES İSTEDİĞİ ZAMAN SOSYAL MEDYA AÇAMAMALI'

Sosyal medya hesaplarının klonlamasına karşı özel şartlar ve ön koşulların olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dilci, "Aynı T.C. kimlik numarası ile ikinci kez hesap açılması noktasında yine göz veya yüz okuma tanıması sağlanmalıdır. Herkes her yerde istediği zaman sosyal medya açamamalıdır. Bu sayede sosyal medyaya girişler, kontrollü olacağı gibi aynı zamanda da kişiyi sosyal medyalardan uzak tutacaktır. Sosyal medyada sunulan her şey aynı zamanda bir şiddetin kaynağıdır ve dikkat edilmesi gerekmektedir. Sosyal medya güçlü bir şifreleme kodlarıyla birlikte oluşturulmalıdır. Şifreler ise her ay ya da belirli aralıklarla yenilenmelidir. Sosyal medya içerikleri denetlenmelidir. Toplumsal yaşamı tehdit edici olaylara karşı dijital mecraların kontrolü gerekli kılınmalıdır. Bu tür durumlarda dijital mecra şirketleri müdahale etmelidir" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ SORUMLU TUTULMALI'

Güvenliği sosyal medya kullanımı için e-Devlet şifresi üzerinden kişisel hesap önerisinde bulunan Prof. Dr. Dilsiz, şunları söyledi:

"Sosyal medya ortamında medya suikastları diyebileceğimiz, bireyin yaşam hürriyetini tehdit edici içerikler, söylemler, mesajlar, imgeler veya itibar suikastına dönüşebilecek paylaşımlara sosyal medya şirketleri hızlı ve anlık müdahale edecek şekilde sorumlu tutulmalıdır. Ayrıca sahte hesap klonlamalarına karşı ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Sonuç olarak en caydırıcı önlem e-Devlet şifresi üzerinden kişiye özgü sosyal medya açılmasıdır. Yine oradaki şifre ve kodlar üzerinden kişinin telefonuna doğrulama kodları gelmelidir. Üçüncü şahıslara ya da herhangi birinin eline geçmesini engellemek için sosyal medya şifrelerinin güvenirlik ve çözümünün zor olması, bağlayıcı, kontrollü ve güvenli bir sosyal medya için gerekli diye düşünüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2021-12-07



