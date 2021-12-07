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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışta

İHA

Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışta

DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’de sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 100 TL
Maraton Tribün: 60 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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