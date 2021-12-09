Dehşet saçan eski koca tutuklandı

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Boşandığı karısını sokak ortasında üç yerinden bıçaklayan eski koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, N.G. (37) isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir yıl önce boşandığı eski eşi M.B.’yi (35) üç yerinden bıçakladı. M.B., jandarma görevlilerinin müdahalesi ile saldırganın elinden güçlükle kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına da yansıdı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren M.B.’nin bileğinden, göğsünden ve karaciğerinden yara aldığı öğrenildi. M.B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

N.G., Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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