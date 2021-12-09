Sivas’ta 11 ayda 33 kişi trafik kazalarında vefat etti Sivas’ta bu yılın ilk 11 ayında meydana gelen 3 bin 218 trafik kazasında 33 kişi ölürken, 2 bin 773 kişi de yaralandı

Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Kasım ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Kasım ayı içerisinde Sivas’ta 335 yaralanmalı ve hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi öldü, 193 kişi yaralandı. Kentte 11 ayda emniyet bölgesinde meydana gelen 3 bin 218 kazada toplamda 33 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 773 kişi de yaralandı.

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