Haydar Aliyev unutulmadı Sivas’ta Azerbaycan’ın kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. yılında törenle anıldı

Sivas’ta Azerbaycan’ın kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. yılında törenle anıldı.

Azerbaycan’ın kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. yıl dönümü vesilesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen programla anıldı. Üniversite Kültür Merkezinde düzenlenen programda Haydar Aliyev’in fotoğraflarının yer aldığı sergi de yapıldı.Sergi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Azerbaycan Büyükelçiliği Başkâtibi Elhan Zeynalov, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kenan Çarboğa ve katılımcılar tarafından gezildi. Program saygı duruşu ve her iki devletinin millî marşlarının okunmasıyla başladı.

“İki devlet tek millet’’

Programın açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, “Böylesi devlet büyüklerini tanımamız bilmemiz gerekmektedir. Böylesi büyük insanların hayatını ve ideallerini bilip öğrenirsek ileriki yıllarda siz değerli gençlerimiz yaşatacaklar. Bana göre Haydar Aliyev bir Türk sevdalısıdır. Ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin yanı sıra Türk devletleri ile arasında kurduğu büyük bağ ve çalışmaların büyük çabalar sonucunda ortaya koymuştur” dedi.

“Bir devlet büyüğümüzdür’’

Azerbaycan Büyükelçiliği Başkâtibi Elhan Zeynalov ise, “Bizim asıl amacımız; Haydar Aliyev ve devlet büyüklerimizin bilinmeyen özellikleri ve hayata bakış açılarını değerli gençlerimize aktarmak, anlatmaktır. Haydar Aliyev, bağımsız bir devlet kurmak için bütün halkı arkasına alarak büyük bir gayret içerisine girerek bu emeline ulaşmış bir devlet büyüğümüzdür. Mustafa Kemal Atatürk de yeni bir Türk devleti kurmak için ülkesinde bütün halkını arkasına almıştır” şeklinde konuştu.

Program, teşekkür belgesi takdimi ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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