Sivas’ta kaçakçılığa geçit yok Sivas’ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda; 23 adet tarihi eser, 25 litre sahtekaçak alkol, 10 litre etil alkol, 500 gr alkol aroması, 130 paket sigara, 25 kg nargile tütünü, 5 bin 338 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 şahsa kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan, 8 şahsa ise kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.