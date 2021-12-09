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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

DHA

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması


"Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil"Hüsnü Ümit AVCI Yasin KIRAS / SİVAS,(DHA)Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ayrılığının ardından adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Benim şu an hiçbirisinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" dedi. 
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Rıza Çalımbay ile Spora Dair' isimli söyleşiye katıldı. Çalımbay burada futbol hayatını anlatarak öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. 
Söyleşi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalımbay, Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendirdi. İyi bir takımla oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Son iki maçımızı hem iyi skor alarak hem de iyi oynayarak kazandık, gerçekten iyi bir yere geldik. İyi bir takımla oynayacağız. Avrupa'da Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Galatasaray takımı çok disiplinli bir takım. Bizim mutlaka bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım. Tek gayemiz kendi taraftarımız önünde kazanmak. Taraftar desteğimiz de çok çok iyi olursa, onlarla beraber bir zafer kazanacağız. Sivasspor kadro açısından sıkıntı yaşayabilir ama Galatasaray´ın çok geniş bir kadrosu var. İyi bir kadroları var ve onların bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum" şeklinde konuştu. 
"ŞU AN HABERİM YOK"
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından adının siyah-beyazlı kulüple anılması hatırlatılan Çalımbay, "Benim şu an hiçbirisinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Söyleşiden görüntüler
Rıza Çalımbay'ın konuşması
RöportajDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI Yasin KIRAS
2021-12-09 17:49:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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