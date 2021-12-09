Rıza Çalımbay: “Galatasaray’ı analiz ettik” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sergen Yalçın’ın istifa etmesine üzüldüm” “1-2 tane transfer yapmaya çalışacağız

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 16. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, “Biz hiçbir maça taktik yapmadan çıkmayız. Galatasaray’ın bugün biz analinizi yaptık. Oynadığı maçları seyredip, tehlikeli tarafları gösteriyoruz” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programına konuk oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonu’nda düzenlenen “Rıza Çalımbay’la spora dair” adlı söyleşide Çalımbay, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.



“Şu anda öyle bir şey yok”

Bir öğrencinin “Sergen Yalçın Beşiktaş’tan ayrıldı. Siz Beşiktaş’a gitmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Çalımbay, “Ben bugün o konudan çok uzaktım. Buraya gelmeden önce antrenmandaydım. Şu anda bu soruya cevap vermek doğru değil. Bizim bu hafta çok kritik bir maçımız var. Her şeyiyle o maça odaklandık. Sergen Yalçın’la beraber Beşiktaş anlamında bir sürü şey yaşadık. O da benim gibi alt yapıdan çıktı geldi. O yüzden üzüldük. Şu anda öyle bir şey yok. Bu soruya şuanda cevap vermem mümkün değil” yanıtını verdi.



“O soruyu bana hep soruyorlar”

“Bir gün Fenerbahçe’den teklif gelirse düşünür müsünüz?” sorusuna ise Çalımbay, “O soruyu bana hep soruyorlar. Fenerbahçe’nin kendi camiasında çok değerli arkadaşlarımız var. Ben her zaman önceliği o arkadaşlara veriyorum. Onlardan biri olsun isterim” cevabını verdi.



“12 tane transfer yapmaya çalışacağız”

Devre arasında 12 takviye yapacaklarını söyleyen Çalımbay, “Sivasspor istediği oyuncuyu alamaz. Sivasspor gücünün yettiğini alabilir. Onun için Sivasspor’dan çok büyük transferler beklemek doğru değil. Bizim bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Biz bazen büyük takımların aldığı oyuncuyla bir takım yapıyoruz. Bu şekilde örnek olarak başarılı olmak daha önemli. Devre arası yöneticilerle görüşeceğim. Tabii ki ihtiyacımız olan oyuncular olacak. Belli bir gücümüz varsa alırız. Yoksa takımdaki dengeyi bozmamak için aynı kadroyla devam etme şansımız olabilir. İnşallah 12 tane transfer yapmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.



“Taktik çok önemli”

Çalımbay son olarak, maçlara taktiksel anlamda hazırlandıklarını belirterek, “Biz hiçbir maça taktik yapmadan çıkmayız. Galatasaray’ın bugün biz analinizi yaptık. Oynadığı maçları seyredip, tehlikeli tarafları gösteriyoruz. Biz maçtan önce maç konuşması da yapıyoruz. Orada taktik veriyoruz. Bir taktikle sahaya çıkıyorsun. Bunu yapmazsan o zaman mağlup olursun. Mükemmel analiz yapıyoruz. Sahada taktik yapmayıp ezbere oynarsan olmaz. Onun için taktik çok önemli ve bunu kafayla birleştireceksin” diye konuştu.

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