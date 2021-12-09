Sivasspor’un acı günü!

DG Sivasspor’un Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak’ın annesi Ayşen Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak’ın annesi Ayşen Albayrak, hayatını kaybetti. Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Albayrak’ın annesinin vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yardımcı Antrenörümüz Bülent Albayrak’ın annesi Ayşen Albayrak’ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Ayşen Albayrak’a yüce Allah’tan rahmet, başta Bülent Albayrak olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

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