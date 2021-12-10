Sis ve kırağı eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı

Sivas’ta yoğun sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı.

Sivas’ta sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Koca binalar sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık oyunları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Sis ve soğukla birlikte otomobillerinde camlarını buz tuttu Sabah işlerine gitmek isteyenler ilk olarak araçlarının camlarında oluşan buzu kazımak zorunda kaldı.

Arabasının camı kırağı ile kaplanan Tacettin Ulu, “Havalar her geçen gün soğuyor. Soğudukça da arabalarımızın camları buz tutuyor olduğu gibi kırağı ile kaplanıyor. Sivas’ta şu an nerden bakarsan bak 8 10 derece soğuk var. Arabam yaklaşık 15 dakikadır çalışıyor. Camların buzu açılsın diye fanı açtım yavaş yavaş açılıyor bekleyeceğiz” dedi.

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