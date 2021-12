Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor

Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)DÜNYACA tanınan Kangal köpeklerinde kış ayları ile birlikte tüy değişimi de başladı. Kangallar değiştirdikleri tüyleri sayesinde kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıyor. İklime göre tüy yapısını ayarlayabilen Kangal köpekleri enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece soğuktan etkilenmiyor.

Sivas'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpekleri, kendilerini her mevsim koşuluna adapte edebiliyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebiler köyü yakınlarında bulunan Yalçınkayalar Kangal Çiftliği'ndeki köpekler, kış mevsiminin gelmesiyle tüy değişimine başladı. Yaklaşık 1 ay süren tüy değişimi sonrası Kangal köpekleri, kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıklı hale geliyor. Enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece Kangallar soğuktan etkilenmiyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, özenle beslediği köpeklerini kışa hazırlıyor.

'POSTUNU İKLİME GÖRE AYARLAYABİLİYOR'

Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde kangal köpeğinin iklimin durumuna göre tüy yapısını değiştirebilen bir canlı olduğunu belirterek, "İlkbaharda havalar ısınınca ince postuna bürünür. Sonbahar aylarında da yazlık postunu değiştirerek, kışlık kalın ve sıkı postuna bürünür. Kış dönemi tüy yapısı biraz daha uzun olur. Köpekler şu anda tüy yapısını değiştirme aşamasındalar. Şu anda kısa ve uzun tüyleri var. Yaz tüyleri biraz daha kısa oluyor. Kış aylarında da 4,5 santimlik tüy yapısına sahip oluyorlar. Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 44'lere kadar düşebiliyor. Ortalama 17 saat boyunca karnı doymuş olan Kangal köpeği, eksi 40'lara kadar dayanabilen bir yapıya sahiptir. Enerji ve proteine ihtiyacı olduğu için özellikle 17 saat aç kalmadığı müddetçe Kangal köpeği soğuktan etkilenmiyor" dedi.

'ET VE OT GIDALARLA DÜZENLİ BESLENMELI'

Kangalların kış mevsiminde beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Kangal köpeklerini bazılar sadece tahıl grubu gıdalarla besliyorlar. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Tahılla da besleniyor ama sonbahar dönemlerinde biraz daha etli gıdalar ile beslenirse tüy yapısı daha sağlam ve sıkı yapıya bürünüyor. Yazlık tüyünü dökmeye başlamasıyla birlikte kışlık postunun tamamının giyinmesi 1 ayı buluyor. 1 ay içerisinde kendini sıcaktan soğuk iklime adapte edip, tüm tüylerinin değişimini sağlıyor. Bu dönemde Kangallar, büyük bir enerji sarf ettiği için beslenmesine çok dikkat edilmesi lazım. Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenme imkanı sağlanırsa köpeklerin tüyü ve postu daha sağlam ve korunaklı olacaktır. Özellikle bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kangallar, iklimsel olarak kendi postunu planlayarak değiştirdiği için sıcak giderse postunu daha uzun sürede değiştiriyor. İklim soğumaya başladığı anda kendisi doğal olarak hızlı bir şekilde postunu değiştiriyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2021-12-10



