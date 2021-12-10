Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi

İHA

Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi

Sivas'ta hurda kamyonundan düşen tüp patladı. Sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas merkeze bağlı Körtuzla mevkisinde bulunan bir hurdacı da meydana geldi. Olayda hurda kamyonundan düşen oksijen tüpü patladı. Tüpten sızan gazdan etkilenen 10 çalışan ambulanslar ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acıları dinecek, Valilikten yürekleri ısıtan proje
YEREL HABERLER Acıları dinecek, Valilikten yürekleri ısıtan proje
Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini ...
Vali Ayhan: “Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir”
YEREL HABERLER Vali Ayhan: “Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze ...
Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabiliyor
YEREL HABERLER Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol ...
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
YEREL HABERLER Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Sivas'ta yoğun sis
YEREL HABERLER Sivas'ta yoğun sis
Sis ve kırağı eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı
YEREL HABERLER Sis ve kırağı eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta ...
Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler Sivas’ın Zara ilçesinde iletişim hatlarını keserek çalan bir şebeke suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler Sivas’ın ...
Sivasspor’un acı günü!
YEREL HABERLER Sivasspor’un acı günü!
Rıza Çalımbay: “Galatasaray’ı analiz ettik” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sergen Yalçın’ın istifa etmesine üzüldüm” “1-2 tane transfer yapmaya çalışacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Galatasaray’ı analiz ettik” Sivasspor ...
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Şu anda bir şey söyleyemem” “Tek düşüncemiz Galatasaray maçı”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması! Sivasspor ...
Sivas’ta kaçakçılığa geçit yok Sivas’ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta kaçakçılığa geçit yok Sivas’ta polis ...
Haydar Aliyev unutulmadı Sivas’ta Azerbaycan’ın kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. yılında törenle anıldı
YEREL HABERLER Haydar Aliyev unutulmadı Sivas’ta Azerbaycan’ın ...
Sivas’ta 11 ayda 33 kişi trafik kazalarında vefat etti Sivas’ta bu yılın ilk 11 ayında meydana gelen 3 bin 218 trafik kazasında 33 kişi ölürken, 2 bin 773 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 11 ayda 33 kişi trafik kazalarında vefat ...
1 yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı (2)
YEREL HABERLER 1 yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: ...
Dehşet saçan eski koca tutuklandı
YEREL HABERLER Dehşet saçan eski koca tutuklandı
Sivas’tan Tanzanya'daki Sivas halayına tam not
YEREL HABERLER Sivas’tan Tanzanya'daki Sivas halayına tam not
Sivasspor - Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor - Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek
Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesine 2 ödül birden SCÜ Film Atölyesi (CÜFA) Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen yarışmada 2 ödül birden kazandı.
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesine 2 ödül ...
Bir yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı
YEREL HABERLER Bir yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: ...
Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı
YEREL HABERLER Bu ilçede su ücretlerinde yüzde 34 indirim yapıldı
Dehşet saçan eski koca adliyede
YEREL HABERLER Dehşet saçan eski koca adliyede
Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağışı sebebiyle takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil karlı havada takla attı, 1 yaralı Sivas’ın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.