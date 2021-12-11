Vali Ayhan'dan Sivasspor’a baklava dopingi

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Kulübü’nü ziyaret ederek, zorlu Galatasaray maçı öncesi futbolculara baklava ikram etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor’u ziyaret ederek kırmızıbeyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Yiğidolar’ın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Vali Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızıbeyazlı takıma Galatasaray maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti. Vali Ayhan, takımın son haftalarda aldığı sonuçların yüzleri güldürdüğünü ve Galatasaray maçında minik Yiğidolar ile birlikte takımı destekleyeceklerini söyledi.

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