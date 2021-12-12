Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

İHA

Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik isim bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz ile Fredrik Ulvestad ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Mücadele destekçisi Melek Reşit Hanım'ın adı Sivas'ta bir meydana verildi
YEREL HABERLER Milli Mücadele destekçisi Melek Reşit Hanım'ın adı ...
Vali Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı
YEREL HABERLER Vali Ayhan'dan Sivasspor'a baklava ikramı
İlhanlı valisi, Selçuklu sultanı ile böyle boy ölçüştü Sivas’ta karşılıklı 50 yıl arayla inşa edilen iki görkemli medrese, İlhanlı valisinin Selçuklu sultanı karşısında ispatlamak istediği gücünü sergiliyor
YEREL HABERLER İlhanlı valisi, Selçuklu sultanı ile böyle boy ...
Melek Reşit Hanım’ın ismi bu meydanda yaşatılacak Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurucusu Melek Reşit Hanım’ın ismi kentte bulunan bir meydana verildi
YEREL HABERLER Melek Reşit Hanım’ın ismi bu meydanda ...
Vali Ayhan'dan Sivasspor’a baklava dopingi
YEREL HABERLER Vali Ayhan'dan Sivasspor’a baklava dopingi
Sivasspor taraftarından koreografi hazırlığı
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarından koreografi hazırlığı
Ümit Öztürk 11. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
YEREL HABERLER Ümit Öztürk 11. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
Göl manzaralı seyyar kütüphane Sivas’ın Hafik ilçesinde göl kenarında bulunan seyyar kütüphane ile ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde kitap okumanın tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Göl manzaralı seyyar kütüphane Sivas’ın Hafik ...
Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Hurda aracından düşen tüp patladı, 10 kişi zehirlendi
Acıları dinecek, Valilikten yürekleri ısıtan proje
YEREL HABERLER Acıları dinecek, Valilikten yürekleri ısıtan proje
Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini ...
Vali Ayhan: “Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir”
YEREL HABERLER Vali Ayhan: “Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze ...
Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabiliyor
YEREL HABERLER Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol ...
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
YEREL HABERLER Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Sivas'ta yoğun sis
YEREL HABERLER Sivas'ta yoğun sis
Sis ve kırağı eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı
YEREL HABERLER Sis ve kırağı eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta ...
Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler Sivas’ın Zara ilçesinde iletişim hatlarını keserek çalan bir şebeke suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler Sivas’ın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.