Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz ile Fredrik Ulvestad ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

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