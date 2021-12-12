Yiğidolar 3’te 3 yapmak istiyor

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 2 maçta 6 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 21’lik skor ile almıştı.

Sivasspor, Galatasaray karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Galatasaray müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste üçüncü kez kazanmış olacak.

DG Sivasspor Galatasaray mücadelesi yarın saat 18.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

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