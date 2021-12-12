Sivasspor evinde yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig’de yarın Galatasaray’u konuk edecek olan Sivasspor, iç sahada başarılı bir grafik çizdi. Kırmızıbeyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçta yenilmedi.
Süper Lig’in 16. haftasında yarın Galatasaray’ı ağırlayacak Sivasspor, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yiğidolar, Süper Lig’de bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta; 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Sahasında sadece Konyaspor’a 10 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
Sivasspor’un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:
SivassporKonyaspor: 01
SivassporGöztepe: 22
SivassporGaziantep FK: 11
SivassporKaragümrük: 40
SivassporAntalyaspor: 22
SivassporAdana Demirspor: 11
SivassporGiresunspor: 00
SivassporHatayspor: 40
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.