Sivasspor evinde yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig’de yarın Galatasaray’u konuk edecek olan Sivasspor, iç sahada başarılı bir grafik çizdi. Kırmızıbeyazlı ekip, sahasında oynadığı son 7 maçta yenilmedi.

Süper Lig’in 16. haftasında yarın Galatasaray’ı ağırlayacak Sivasspor, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yiğidolar, Süper Lig’de bu sezon iç sahada yaptığı 8 maçta; 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Sahasında sadece Konyaspor’a 10 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor’un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

SivassporKonyaspor: 01

SivassporGöztepe: 22

SivassporGaziantep FK: 11

SivassporKaragümrük: 40

SivassporAntalyaspor: 22

SivassporAdana Demirspor: 11

SivassporGiresunspor: 00

SivassporHatayspor: 40

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