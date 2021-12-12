Virajı alamayan tır yola devrildi

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’den Erzurum’a giden tır Sivas’ta virajı alamayarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza KayseriSivas Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kayseri’den yüklediği kapıları Erzurum’a götüren S.B. yönetimindeki 25 AAU 430 plakalı Mercedes marka tır, kavşağa çıkan viyadük üzerindeki virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü S.B. hafif şekilde yaralandı. Bağlantı yolu araç ulaşımına kapandı. Tırın kaldırılıp yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.