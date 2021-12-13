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Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet’i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak

İHA

Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet’i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet’i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Kaleköy Gölet’inde de gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmaya başlandığını açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yıldızeli Kaleköy Gölet’ inde depolanacak olan su ile bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
Bölge insanına ek gelir sağlanacak
Genel Müdür Yıldız “Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 23,50 metre ve 0,236 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Kaleköy Göleti’nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.” dedi. Genel Müdür Kaya Yıldız tamamlanan projenin bölgede istihdama katkı sağlayacağını ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 405 bin 174 TL gelir artışının sağlanması hedeflendiğini söyledi.
Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonarme imalatları ile gövde dolgu imalatları tamamlanarak barajda su tutulmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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