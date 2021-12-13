Bilim ve teknoloji üniversitesi ilk mezununu verdi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ)’ nün ilk mezunu Gamze Nur Seçilmiş oldu.



Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı, Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan Gamze Nur Seçilmiş, SBTÜ’nün ilk mezunu olarak yüksek lisans diplomasını almaya hak kazandı. İki yıldır yüksek lisans ve doktora düzeyinde 120 öğrenciye eğitimöğretim hizmeti vermekte olan SBTÜ ilk defa mezun vermenin gururunu yaşıyor. Özellikle savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşmakta olan ve mühendislik alanlarında ileri teknoloji geliştirme ve bilgiyi ürüne dönüştürme misyonuyla hareket eden SBTÜ, 2022 yılında lisans düzeyinde de öğrenci alacak.



“İlk mezun olmanın onurunu yaşıyorum”



Gamze Nur Seçilmiş, üniversitenin ilk mezunu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Bu güzide şehrimiz Sivas’ta kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin ilk mezun öğrencisi olmamın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte bana emeği geçen ve destek olan tüm hocalarıma, özellikle danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Kholoud Elmabruk hocama teşekkür ediyorum” dedi.



“Lisansüstü eğitimlerimiz meyvesini vermeye başladı”



SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerinin iş arayan değil, iş çevrelerince aranan birer eleman olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yeni nesil, girişimci ve genç bir üniversite olan SBTÜ, yükseköğretim alanında ve üniversitesanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz, bünyesinde bulunan bilgisayar, elektrikelektronik, uçak, uzay, kimya, makine, ziraat, metalürji ve malzeme mühendisliği alanlarındaki bilimsel potansiyelini sektörle paylaşacak, sektörün güncel ve pratik uygulamalarını da öğrencilerinin deneyimine sunacak şekilde yapılandırılmaktadır. Üniversitemizin müfredatı, çağın gerektirdiği şekilde nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmek, onların iş arayan değil, iş çevrelerince aranan birer eleman olmalarını sağlamak yönünde kurgulanmaktadır. Bu çerçevede 2 yıldır devam eden lisansüstü eğitimlerimiz meyvesini vermeye başlamış ve Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı, Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrencimiz Gamze Nur Seçilmiş Üniversitemizin ilk mezunu olarak diplomasını almaya hak kazanmıştır. Kendisini ve üzerinde emeği bulunan hocalarımızı tebrik ediyorum. Lisansüstü programlarımıza devam etmekte olan diğer öğrencilerimiz de eğitimlerini başarıyla tamamladıkça mezun olmaya hak kazanacak ve SBTÜ mezunu olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşayacaklardır” dedi.

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