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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

İHA

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Terim maçı siyah filmli locadan takip etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarıkırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.
Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim’e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.

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