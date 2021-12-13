Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında D.G. Sivasspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabaka ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada rakipleri geçip topla ceza sahası içerisine giren Gradel, kaleyi hedef alsa da top auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne'nini vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

64. dakikada Feghouli sağ kanattan kazandığı topu kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Kerem, sert şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı.

76. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta Muslera topu çıkardı.

80. dakikada Yatabare’nin pasında sağ çaprazda bulunan Fajr, topu ağlarla buluşturdu. Yerde olan kaleci Muslera çaresiz kaldı. 10



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Kerem Ersoy xxx, Samet Çiçek xxx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Fajr xxx (Özkan dk. 90+5 ?), Cofie xx, Kerem xxx (Hakan dk. 90 ?), Henrique xx (Erdoğan dk. 57 xx), Gradel xx, Yatabare xx (Kayode dk. 90 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Azubuike, James, Muhammed

Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx (İsmail dk. 83 ?), Luyindama xx,Nelsson xx, Yedlin xx, Van Aanholt xx (Ömer dk. 78 xx), Taylan xx, Berkan xx (Halil İbrahim dk. 67 xx), Feghouli xx (Emre dk. 67 xx), Cicaldau xx, Kerem xx, Diagne xx (Abdalla dk. 78 xx)

Yedekler: Alpaslan, Babel, Oğulcan, Morutan, Aytaç

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Fajr (dk. 80) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Fajr, Ziya, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)

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