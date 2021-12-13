Yiğidolar ligdeki 5. galibiyetini aldı

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Galatasaray müsabakasını 10 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı ağırladı. Sahadan 10'lık galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 10 yenerken, yedinci haftada da sahasında Karagümrük'ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, on dördüncü haftada Hatayspor’u 40 yenerken, on beşinci haftada da Alanyaspor’u 10 mağlup etmişti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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