Çalımbay: “Beşiktaş’la ilgili bir şey söyleyemem” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Şu anda bir şey söylemem mümkün değil” “Resmi bir görüşmem olmadı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalımbay: “Beşiktaş’la ilgili bir şey söyleyemem” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Şu anda bir şey söylemem mümkün değil” “Resmi bir görüşmem olmadı”

İHA

Çalımbay: “Beşiktaş’la ilgili bir şey söyleyemem” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Şu anda bir şey söylemem mümkün değil” “Resmi bir görüşmem olmadı”

DG Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çalımbay, “Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray’ı 10 yendi. Kırmızıbeyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay stadyum çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalımbay, Galatasaray maçının çok zor geçtiğini belirterek, “Bizim gerçekten puana ihtiyacımız vardı. Mutlaka kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. 3 puan ya da en kötü puan almamız gerekiyordu. Bundan önce oynadığımız Hatay ve Alanya maçını şansa kazanmadık. İkisini de çok iyi oynayarak ve güzel işler yaparak kazandık. Onu devam ettirmemiz gerekiyordu ve aynı şekilde de devam ettirdik. Maçta hem bizim hem de Galatasaray’ın pozisyonları vardı. Son paslarımıza biraz daha dikkat etseydik bu maç daha rahat bir şekil alabilirdi ama karşımızdaki takım şuan Avrupa’da Türkiye’nin yüzünü güldüren bir takım. Zor bir maç oldu o yüzden. Güzel bir maç oldu iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizin böyle bir golle gelmesini istemezdim ama pozisyon icabı geldi. Aldığımız galibiyet için sevinçliyiz” dedi.

“Şu anda öyle bir şey olmadı”
Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili de konuşan Çalımbay, “Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı. Bütün kafayı bu maça verdik ve bu maça odaklandık. Şu anda öyle bir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk İnan: “Muslera’nın durumu ciddi” Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan: “Bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim” “Hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor”
YEREL HABERLER Selçuk İnan: “Muslera’nın durumu ciddi” Galatasaray ...
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması: “Resmi bir görüşmem kesinlikle yok” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Muslera’nın sakatlanmasına üzüldüm” “Beşiktaş’tan teklif gelirse ona göre konuşuruz”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması: “Resmi bir ...
Otyakmaz: “Rıza Çalımbay’a yardımcı olma sözü verdim” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz” “Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz”
YEREL HABERLER Otyakmaz: “Rıza Çalımbay’a yardımcı olma sözü ...
Yiğidolar ligdeki 5. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Yiğidolar ligdeki 5. galibiyetini aldı
Sivasspor’da maç sonu büyük sevinç
YEREL HABERLER Sivasspor’da maç sonu büyük sevinç
Sivas'ta sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivas'ta sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını ...
Galatasaray’da Muslera şoku!
YEREL HABERLER Galatasaray’da Muslera şoku!
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: ...
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi
YEREL HABERLER Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan ...
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: ...
Sivasspor taraftarından muhteşem koreografi!
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarından muhteşem koreografi!
Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
Ağılı yakıldı, o köpekleri için üzüldü
YEREL HABERLER Ağılı yakıldı, o köpekleri için üzüldü
Bilim ve teknoloji üniversitesi ilk mezununu verdi
YEREL HABERLER Bilim ve teknoloji üniversitesi ilk mezununu verdi
Sivas’ta Hz. Mevlana anıldı Sivas’ta Şeb-i Arus'un 748. Yılı kapsamında Hz. Mevlana’yı anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Hz. Mevlana anıldı Sivas’ta Şeb-i Arus'un ...
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu
YEREL HABERLER 6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu Sivas'ta ...
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet’i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak
YEREL HABERLER Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı ...
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR’ı Arda Kardeşler
YEREL HABERLER Sivasspor - Galatasaray maçının VAR’ı Arda Kardeşler
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Sivas'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.