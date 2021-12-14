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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından


Selçuk İnan: Muslera yerdeyken golü yedik, biri yetkili bizi bu konuda aydınlatmalı
Rıza Çalımbay: Böyle bir golden galip geldiğimiz için üzgünümArife Defne ARSLAN Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS, (DHA) Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, "Muslera'nın pozisyonunda futbolcu sağlığı önemliydi. Hakemler öyle takdir etti. Muslera yerdeyken golü yedik. Durdurması gerekirdi" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bu golden kazandığımız için üzgünüm ama oyunun sıcaklığı ile futbolcularımızın o an bilerek yaptığını zannetmiyorum. Yatabare topu taca atsa bir şey demezdim" dedi.
1-0 sona eren karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Golü yedikleri pozisyonda Muslera'nın sakatlandığını belirten İnan, "Az önce Fernando Muslera ile konuştuk, durumu biraz ciddi gözüküyor ama tabi şu an net bir şey söylemek doğru değil. Yarın kontrollerinden sonra inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Ama Fernando sakatlandığı için de çok üzgünüz. O pozisyona gelecek olursak; açıkçası maçtan sonra belki de bir yetkilinin bu konuda bizi aydınlatması isterim. Çünkü sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve 'sporcu sağlığı bizim için daha önemli' dedi. Bence çok doğru söyledi. Ama Muslera'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki hakeme onu hatırlatmak lazım. Dediğim gibi hakem, öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin taktir hakları aleyhimize oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Aslında maçı durdurması gerekiyordu yerdeki kaleciydi. Neden olduğunu bilmiyorum ben de sizin gibi merak ediyorum. Bizi aydınlatırlarsa mutlu oluruz" dedi.
Avrupa'daki başarıya rağmen ligde son 5 maçtan kazanamamalarıyla ilgili soru üzerine İnan, "Avrupa'daki maçlar kolay değil. Onların konsantresi çok üst düzeye çıkabiliyor. Biz de futbolcuyduk, bu tür maçları çok oynadık. Aslında bunun çözümlerini arayıp bulmaya çalışıyoruz. Oyuncular çok genç. Onları yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Kazanılan önemli bir zaferden sonra ligin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama en nihayetinde oyuncunun kendi hayatı ve bakışı da var. Böyle maçlardan sonra ister istemez biraz rehavet olabiliyor. Bugün de aslında böyle bir maç oynadık. Oyunun hakimi aslında bizdik. Ama açıkçası istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Daha agresif ve daha istekli olabilirdik. Ama bunları tamamıyla gerçekleştiremedik" diye konuştu.
Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansının devam edip etmediği sorusu üzerine, "Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Matematiksel olarak bitmedikçe bunu kovalamaya devam edeceğiz. Gerçekçi olmak gerekirse işimiz kolay değil. Ama sonuna kadar bunu kovalayıp devam edeceğiz" dedi.
Transfer ihtiyacı olabileceğini, buna teknik heyet ve yönetimin karar vereceğini belirten İnan, "Çalışmalar yapıyor, deniyoruz, bazen ne kadar çalışsanız da elinizden bir şey gelmiyor. Bu dönem böyle devam edecek değil. Oyuncularımız gelişecek ve değişimler de olacaktır" ifadelerini kullandı.
ÇALIMBAY: MUSLERA'NIN SAKATLANMASINA ÜZÜLDÜM
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Maçtan önceki iki haftadır gerçekten iyi galibiyetler alıyorduk. Galibiyetlerimizin hiçbir tanesi şansa değildi. Alanya ve Hatay maçı da çok iyi oynayarak kazandığımız bir maçtı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Galatasaray takımı gerçekten çok kaliteli bir takım. Bundan önceki Galatasaray gibi değil. Çok daha disiplinli bir takım.  Bunu zaten Avrupa kupalarında da gösterdiler. Zor bir maç oynayacağımız belliydi. Aynısı oldu. Ama biz maçın başından sonuna kadar disiplini bozmamaya çalıştık ve bozmadık da. İyi bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki üzüldüğümüz şey de Muslera´nın sakatlanması oldu. Sakatlanmasına gerçekten çok üzüldük. Ama dediğimiz gibi galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Kafamızda beraberliğe oynama gibi veya başka bir düşünce yoktu. Bizim için çok önemliydi ve de iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tabi ki galip geldiğimiz için mutluyuz. Sadece bu gol pozisyonun da Muslera´nın sakatlanmasına gerçekten üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim ama takımın mücadelesinden, oyuna asılmasından, arzu ve istediğinden çok memnunum. İnşallah bunu da ilk yarının sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Hatta üstüne çıkmamız gerekiyor. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de son paslarımızı maalesef iyi veremedik. Onları iyi değerlendirebilseydik, belki maçı daha rahat bir biçimde kazanabilirdik" dedi.
"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEM YOK"
Beşiktaş ile adının anılması ve Sivasspor'daki sözleşmesinde özel bir madde bulunup bulunmadığı konusundaki bir soru üzerine, "Bura onun yeri değil. Ona fazla cevap vermek istemiyorum çünkü kulüple benim aramda olan bir şey. Sivasspor'la lan bir şey. Onu mukaveleye falan koymadım zaten. Yeri değil. Şu anda benim Beşiktaş ile resmi bir görüşmem kesinlikle yok. Olursa, gelirse bakar, ona göre konuşuruz. Benim şu ortamda bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü Beşiktaş benim futbol hayatımın geçtiği bir yer. Sadece orda başladım, orda bıraktım. Ama Sivas da benim doğup büyüdüğüm yer. İkisi de benim için çok çok önemli. En iyi şey neyse onu yaparız" diye konuştu.
"BÖYLE BİR GOLDEN GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Atılan golde Muslera'nın sakatlanması sorusu üzerine de "Olayı ben önce görmedim. 3'ü bir anda çarpıştılar zannettim. Sonra seyrettiğimde Muslera ile Luyindama birbirine çarpmış. Özellikle de Muslera direkt vurdu. Yatabere arkasına bakmadı, topla devam etti. Topu döndü, aldı, Faycal'a verdi. O da attı. O oyunun sıcaklığından dolayı olabilir. Ama buna benzer bir Beşiktaş, Giresun maçı var. Öyle bir pozisyon olsaydı kesinlikle kabul etmezdim. Orda da ben arkadaşımın bilerek yaptığını zannetmiyorum ama Mert'in sakatlanmasıyla Muslera'nın sakatlanması bambaşka. Bu pozisyonda Muslera ile Luyindama çarpışıp Yatabere boş kaleye de atabilirdi. Birbirleriyle çarpıştıkları için. Ama Muslera hiç bir şey yokken düştü, ayağına bir şey oldu Allah korusun ama o  zaman tabi ki bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama ben yine de üzgünüm, böyle bir golden galip geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Fatih hocayı gördüm, ona da söyledim üzgün olduğumu. Selçuk ve Necati hocaya da söyledim. Çok üzünüz. Kusura bakmayın dedik ama yapılacak bir şey yok. Ben Yatabere'nin bilerek yaptığın kesinlikle inanmıyorum. Yatabare görüp de topu taca atsa hiç bir şey demem" açıklamasında bulundu.
Maç sonrası kulübün Muslera'nın sakatlandığı anı gösteren maç sonu paylaşımıyla ilgili de, "Ben onu görünce sinirlendim. O olmaması gerekiyordu. Hemen kaldırdık, hiç bir sorun olmadı. O anda galibiyet sevincini çekmek istemiş arkadaş, Muslera'yı değil. Ama Muslera da olmuş. İyi bir şey değil tabi ki ama bana geldi hemen kaldırın dedim. İyi bir şey değildi o. Kendisini çok takdir ettiğim bir oyuncu Muslera. Daha önce de bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığında da çok üzülmüştüm. Ama söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Selçuk İnan'ın açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN Ayşe Mine EĞÜZ
2021-12-13 21:51:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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