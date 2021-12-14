Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet

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Spor Toto Süper Lig’de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 16. haftada Galatasaray’ı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 16. haftasında Galatasaray’ı sahasında 10 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 00 beraberlikle kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, 10 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 80. dakikada Fayçal Fajr kaydetti.

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