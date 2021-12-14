Ölümler arttı polis harekete geçti, kaçak alkol üreten 2 şahıs yakalandı Sivas’ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan iki şahıs yakalandı

Sivas’ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan 2 şahıs yakalandı.
Sivas’ın Zara İlçesinde alkol kullanımı sonrasında şüpheli ölümlerin meydana gelmesi üzerine, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde; 2 ayrı şahsın sahte alkol üreterek piyasaya sattığı tespit edilerek şahıslara ait 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 25,5 litre el yapımı rakı,19 litre el yapımı viski,1 adet cam şişe içerisinde yarım vaziyette viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.