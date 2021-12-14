Sivasspor, Galatasaray’ı 935 gün sonra yendi!

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Galatasaray’ı en son 24 Mayıs 2019’da yenen DG Sivasspor, rakibini 935 sonra mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında dün Galatasaray’ı 10 mağlup etmeyi başardı. Kırmızıbeyazlılar rakibini tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Galatasaray’ı 24 Mayıs 2019’da sahasında 43’lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi.

Yiğidolar, 2019’daki galibiyetten sonra sarıkırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı.

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