Türkiye’deki tek örneği, defineciler talan etti Sivas’ta bulunan ve Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’deki tek örneği, defineciler talan etti Sivas’ta bulunan ve Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi

İHA

Türkiye’deki tek örneği, defineciler talan etti Sivas’ta bulunan ve Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi

Sivas’ta bulunan ve Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen gölün içerisinde bulunan Pılır Höyüğü ise oldukça dikkat çekiyor. Göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak bilinen höyüğün, yapılan araştırmalar sonucunda; Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayandığı düşünülüyor. Günümüzde ise göl evlerin izleri çıplak gözle görülemiyor. Göl evlere dair ilk kalıntılara 1944 yılında yapılan arkeolojik kazılarda rastlanıldı. Milattan öncesine ait olduğu düşünülen göl evlerine ait kazı kalıntıları suyun altında bulunuyor. Yavuz Sultan Selim’in tahtını kurduğu yer olarak da bilinen Pılır Höyüğünün altında ise bir hazine olduğuna inanılıyor. Bir dönem kaçak definecilerinde uğrak yeri olan höyük, sit alanı ilan edilmesinin ardından koruma altına alındı. Definecilerin delik deşik ettiği höyük, araştırmacılarında ilgisini çekiyor.

Padişahın tahtı bu Höyükte kuruldu
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Yavuz Sultan Selim’in tahtının Pılır Höyüğünde kurulduğunun bilindiğini söyleyerek, “Dağların dibinde bir yol var tarihi Göç yoludur. Yavuz Sultan Selim’in sefere gittiği yol bu yoldur. Hafik’in ön tarafında da tarihi İpek yolu var. Yani dağların eteklerinde Yavuz Sultan Selim’in burada ordugahını kurduğu ve ordusunu o eteklerde barındırdığı, tahtını da Pılır'da kurduğu söyleniyor. Hafik, tarihle kokan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da temelinin atıldığı bir yerdir’’ dedi.

“Hazine olduğu söyleniyor’’
Başkan Çuhadaroğlu, höyüğün altında hazine olduğu söylentilerine değinerek, “Pılır Höyüğü de tarihi bir yerdir. Antik bir yerdir. Yavuz Sultan Selim’in zamanında tahtını kurduğu yer. Altında hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Gölün tüm etrafı Sit alanı haline getirildi. Geçmiş dönemlerde zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi. Arkeologlar gelip burada kazı yaptılar. Şu anda da sit alanı olduğu için kimse dokunmuyor’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
Sivas’ta konut satışları arttı Sivas’ta bu yılın kasım ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 258 adet artarak bin 1’e yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışları arttı Sivas’ta bu yılın ...
Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu
YEREL HABERLER Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu
Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 16 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ...
Sivasspor, Galatasaray’ı 935 gün sonra yendi!
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray’ı 935 gün sonra yendi!
Sivasspor’dan 3 maçlık galibiyet serisi
YEREL HABERLER Sivasspor’dan 3 maçlık galibiyet serisi
109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında Sivas’ın Hafik ilçesinde mektep olarak inşa edilen günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında yer alıyor
YEREL HABERLER 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler ...
Ölümler arttı polis harekete geçti, kaçak alkol üreten 2 şahıs yakalandı Sivas’ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan iki şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ölümler arttı polis harekete geçti, kaçak alkol ...
Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet
YEREL HABERLER Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet
Bin yıllık ambar, buzdolabı yokken o kullanılıyordu Sivas’ta bulunan ve ‘ambar kayası’ olarak adlandırılan, buzdolaplarının olmadığı dönemlere kadar ambar olarak kullanılan kaya mağaralarının geçmişinin bin yıla dayandığı tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Bin yıllık ambar, buzdolabı yokken o ...
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli ekip aracına çarptı; 2´si polis 4 yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli ekip aracına çarptı; ...
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli ekip aracına çarptı; 2´si polis 4 yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli ekip aracına çarptı; ...
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile geldi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile ...
Sivas'ta sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi ...
Zorla alıkoydu, kaçarken 2 polisi yaraladı
YEREL HABERLER Zorla alıkoydu, kaçarken 2 polisi yaraladı
Sivasspor’u yönetim ayakta alkışladı
YEREL HABERLER Sivasspor’u yönetim ayakta alkışladı
Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Ahmet Oğuz cezalı duruma düştü
Fayçal Fajr, Sivasspor’da siftah yaptı
YEREL HABERLER Fayçal Fajr, Sivasspor’da siftah yaptı
Sivasspor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı
Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile geldi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile ...
Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile geldi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile ...
Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile geldi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fernando Muslera, havalimanına koltuk değnekleri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.