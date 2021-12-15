Sivasspor kalesini gole kapattı

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DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı.

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Sivasspor, ligin 14. haftasından sonra başarılı defansıyla dikkati çekti. Kırmızıbeyazlı ekip, en son sahasında Galatasaray’ı 10 yenerek ligde gol yememe serisini de 3 maça çıkarırken, kaleci Ali Şaşal Vural kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligde son olarak 28 Kasım 2021’de deplasmanda Başakşehir’in 2 golüne engel olamayan Sivasspor, ardından oynadığı Hatayspor, Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

Diğer yandan ligde 16 haftada kalesinde 15 gol gören Sivasspor, ligin en az gol yiyen 4. takımı konumunda bulunuyor.

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