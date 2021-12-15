Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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