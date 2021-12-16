Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik akışı yavaşladı.

Kentte, saat 08.00 sıralarında başlayan yağmur, ilerleyen zamanlarda hızını artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik akışı da yavaşladı. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da 5 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre yağışın gön boyu etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-16 12:11:48



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