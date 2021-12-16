Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak KasımpaşaDG Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig’in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak olan Kasımpaşa Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kasımpaşa Sivasspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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