Sivas’ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

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Sivas’ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.



Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 6 gün önce gerçekleşmişti. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören C.A.’da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sivas’ta içtikleri sahte rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

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