Otomobil otobüsle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil otobüsle çarpıştı her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta SivasAnkara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada T.A. yönetimindeki 58 BF 668 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ş. yönetimindeki 58 H 0002 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayali tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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