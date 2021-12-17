Sivas’ta vaka sayısı düştü Sivas’ta 20-26 Kasım’da 113,86 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Kasım- 3 Aralık tarihlerinde 92,94’e geriledi

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid19 vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Sivas’ta 2026 Kasım’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 113,86 iken 27 Kasım3 Aralık tarihinde 92,94’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 600 olarak kayıtlara geçti.

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